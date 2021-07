So lief die vergangene Saison:

Dass der FC Erzgebirge Aue überhaupt einen neuen Mann an der Seitenlinie stehen hat, verwundert ob der erneut guten Spielzeit mit dem vorzeitigen Klassenerhalt. Dirk Schuster schaffte das zum zweiten Mal in Folge, dennoch war er nach der 3:8-Heimpleite gegen den SC Paderborn weg. Nicht entlassen, sondern krankgeschrieben. Auch das ist in Aue nicht ungewöhnlich, gab es schon mal mit Daniel Meyer.



Fakt ist, es knirschte und knackte zwischen Trainer und einem Teil der Mannschaft, in der Rückrunde war ein stetiger Abwärtstrend deutlich erkennbar. Aue-Boss Helge Leonhardt sagte rückblickend: "Mit der Rückrunde wärst du abgestiegen. Die Mannschaft war ausgebrannt, war satt, war tot." Die Mannschaft Ende Mai folgte dann die Trennung auch offiziell, der bis 2022 laufende Vertrag wurde aufgelöst. In der Endabrechnung belegte Aue den zwölften Platz mit 44 Punkten. Und konnte einen Komplex ablegen: Denn auch im fünften Jahr blieben die Sachsen in der 2. Bundesliga. Zuvor war Aue stets nach fünf Jahren (2008/2015) in die 3. Liga abgestiegen. Aus trotz zweimaligem Klassenerhalt: Dirk Schuster Bildrechte: imago images/Picture Point

Der neue Trainer:

Wer ist dieser Aljaksej Schpileuski. Als Fußballer war er in Sonnenhof-Großaspach und später in der U18 des VfB Stuttgart aktiv. Wegen einer Bandscheibenverletzung war aber bereits mit nur 18 Schluss mit dem Traum von der Profikarriere. Er wurde Trainer im Jugendbereich der Schwaben. Später arbeitete er von 2013 bis 2018 im Nachwuchs von RB Leipzig. Seine ersten beiden Trainerstationen im Männerbereich waren in Weißrussland (Dynamo Brest) und Kasachstan, wo er 2020 mit Kairat Almaty Landesmeister wurde.



Doch er machte nie einen Hehl daraus, im deutschen Profifußball Fuß fassen zu wollen. Der 33-jährige Shpileuski ist ein Verfechter des Offensiv-Pressings und des schnellen Umschaltspiels. Er setzt dabei auf junge Spieler. Genau der richtige Mann, so glaubt Helge Leonhardt, um dem Auer Fußball neues, frisches Leben einzuhauchen. "Wir müssen den Kader verjüngen. Es ist immer schwierig, einen Generationswechsel durchzuführen", so der Aue-Boss, wohl wissend, welch Wagnis er damit eingegangen ist. Präsident Helge Leonhardt, Trainer Aljaksej Shpileuski (v.l.) Bildrechte: Picture Point

Wer kommt, wer geht:

Die schmerzhaften Abgänge von Krüger, Testroet oder Breitkreuz sind bereits erwähnt. Mit Calogero Rizzuto und Louis Samson verließen zwei weitere gestandene Spieler den Verein. Die bisher verpflichteten Neuen sind nicht älter als 24. Für die Defensive wurden Anthony Barylla vom 1. FC Saarbrücken, Dirk Carlson (Karlsruher SC) und Ramzi Ferjani (FC Nitra) verpflichtet. Das große Loch in der Offensive sollen Omar Sijaric (Türkgücü München) und Nicolas Kühn (Bayern München II) schließen. Hier ist immer noch die größte Baustelle. Es ist kaum vorstellbar, dass Aue nur mit diesem Sturm in die Saison gehen wird. Ebenfalls ein Jungspund ist Mittelfeldmann Soufiane Messeguem, der aus Wolfsburg ins Erzgebirge wechselte.

Erwartungen an die Saison: