In der ersten Halbzeit hatten beide Teams ihre Chancen, die besseren hatte laut Statistik sogar Aue. Bei erwarteten Toren hieß es 1,9 : 0,6. Aber das Sturmduo Pascal Testroet und Florian Krügel bekam den Ball nicht unter. Testroet hatte Gelegenheiten per Kopf und Drehschuss (22./23.), Krüger versucht es artistisch nach einer Kopfballverlängerung von Testroet (33.). Dabei verletzte sich der Junioren-Nationalspieler beim Aufkommen und so musste er acht Minuten später humpelnd vom Feld. Aber auch der VfL ließ sich offensiv nicht lumpen: FCE-Schlussmann Martin Männel glänzte gegen den Versuch von Christian Santos aus spitzem Winkel (13.), war dann aber beim 20-m-Freistoß von Sebastian Kerk machtlos (25.). Nur zwei Minuten später nutzte Kerk einen Riese-Fehler dann nicht und verzog von der Strafraumgrenze knapp. Weil Braunschweig 0:3 in Hamburg und Sandhausen 0:1 in Bochum hinten lagen, war Osnabrück zu diesem Zeitpunkt bereits gerettet.

Das 0:1: Martin Männel kann den Freistoß von Sebastian Kerk nicht mehr entschärfen. Bildrechte: Picture Point