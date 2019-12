Ob in der Liga oder im Pokal - "Veilchen"-Trainer Dirk Schuster treibt sein Team an.

Ob in der Liga oder im Pokal - "Veilchen"-Trainer Dirk Schuster treibt sein Team an. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Aue-Stürmer Florian Krüger ergänzte, dass der FCE auf einen heißen Fight eingestellt sei und sein Heimgesicht zeigen wolle, um in Hannover zum Erfolg zu kommen. Im Erzgebirge holte der Tabellenfünfte in teils spektakulären Spielen 17 von 21 möglichen Punkten. Den einzigen Auswärtssieg der Saison gab es am ersten Spieltag in Fürth. Schuster zufolge hatte Aue in Darmstadt und Karlsruhe schon gute Spiele gemacht, müsse sich in Hannover nun aber auch für seine Bemühungen belohnen.