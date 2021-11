Die Corona-Infektionszahlen in Sachsen steigen weiter rasant. Am Montag (08.11.2021) lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Robert-Koch-Institut bei 491,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Der Freistaat reagierte, seit Montag gilt in Sachsen die 2G-Regeln in Teilen des öffentlichen Lebens.