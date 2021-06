Hansas Neuzugang spielte sechs Jahre für die "Clubberer" und trug noch in der vorletzten Saison die FCN-Kapitänsbinde. Der in der Jugend des Hamburger SV ausgebildete Behrens bestritt 30 Partien in der Bundesliga sowie 183 Spiele im Fußball-Unterhaus, in denen er insgesamt 35 Tore erzielte. FCH-Sportvorstand Martin Pieckenhagen äußerte sich zur Verpflichtung. "Hanno hat seine Qualitäten bereits in den beiden höchsten Spielklassen Deutschlands unter Beweis gestellt" und passe perfekt in das Anforderungsprofil des FC Hansa.