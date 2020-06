FC Ingolstadt: Zweitliga-Absteiger droht Rückkehr zu verdaddeln

Eigentlich sind die "Schanzer" in der Saison angetreten, um die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt zu machen. Doch nach einer starken Hinrunde, belohnt mit Platz zwei, will es in diesem Jahr nicht so recht laufen. Konsequenz: Im Märze wurde mit Tomas Oral ein neuer Trainer installiert, bereits zum dritten Mal macht Oral hier Station. Jeff Saibene war eine Serie von einem Punkt aus fünf Spielen letztlich zum Verhängnis geworden. Der Erfolg des Trainerwechsels bisher – überschaubar.

Aktueller Coach der Schanzer: Tomas Oral (FC Ingolstadt) Bildrechte: IMAGO/kolbert-press