Lange in der Saison hatte der FCM das Thema Aufstieg umschifft. Erst in den letzten Partien, als man als Dritter vor der Heimpartie gegen Münster (0:5) alles in der eigenen Hand hatte, wurde das Thema groß. Dabei hatten einige Experten schon vor der Saison die Magdeburger aufgrund ihrer Spielstärke als einen Geheimfavorit auf den Aufstieg bezeichnet. Auch die gegnerischen Trainer sprechen in der Regel voller Hochachtung vor dem FCM. So wie der Paderborner Lukas Kwasniok oder Düsseldorfs Daniel Thioune, der schon auf das Duell am Sonntag (15:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker) voraus schaute.