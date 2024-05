Beim 1. FC Magdeburg steht der Abgang von fünf Spielern aus dem Profi-Kader bevor. Bei einem Fansfest in der MDCC-Arena wurden am Mittwochabend (15. Mai) die Abwehrspieler Jamie Lawrence, Leon Bell Bell und Herbert Bockhorn, sowie die Stürmer Luca Schuler und Luc Castaignos offiziell vom Verein verabschiedet. Lawrence war vom FC Bayern München nur ausgeliehen und konnte sich in Magdeburg nie wirklich durchsetzen. Der Vertrag des verletzungsanfälligen Castaignos läuft aus. Schuler und Bockhorn werden mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Auch Bell Bell soll Gerüchten zufolge eine neue Herausforderung suchen.