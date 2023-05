Am Ende steht die beidseitige Dankbarkeit. "Der FC Magdeburg hat mir ermöglicht, dass ich in der 2. Bundesliga spielen durfte. Das war immer mein Traum", sagt Brünker, der auf eine Anfrage in der 2. Liga hofft. Für wen genau er in der kommenden Saison spielen wird, weiß er selbst noch nicht. Was dagegen schon fest steht, ist, dass sie ihn auch dort in ihre Herzen schließen werden.