Vom SVD 98 wurde der 22-Jährige mit einem Arbeitspapier bis 2026 ausgestattet. Müller, der 2020 von Regionalligist Astoria Walldorf an die Elbe gewechselt war, absolvierte in den vergangenen drei Jahren 95 Pflichtpartien (9 Tore, 5 Vorlagen) für den 1. FC Magdeburg. Allerdings stand er zuletzt Anfang Februar auf dem Rasen. Beim Magdeburger 1:1 gegen den Karlsruher SC hatte sich Müller einen Riss des Syndesmosebandes zugezogen und musste operiert werden. Bis dahin hatte alle Pflichtspiele der Blau-Weißen in dieser Saison bestritten.



FCM-Sportchef Otmar Schork lobte in einer offiziellen Klubmitteilung: "Andreas Müller hat bisher eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Im Alter von 19 Jahren ist er zu uns gekommen, hat sich auf Anhieb zum Stammspieler und Leistungsträger [...] entwickelt."