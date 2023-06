Doch ob mit Kwarteng und Kath oder ohne – die Zielstellung für die kommende Saison bleibt die Gleiche: "Sorgenfrei" wolle man das zweite Jahr in Folge im Unterhaus gestalten, sagte Schork. Schon vor einem Jahr sprach der 65-Jährige das Wort in der Vorbereitung beinahe mantraartig aus. Nun ergänzte er es noch um die "Weiterentwicklung". Ergo: "Wir wollen den Weg bestreiten, den wir eingeschlagen haben und diesen mit Ausdauer und Teamgeist fortsetzen. Dann werden sich auch die Erfolge einstellen."

Titz ergänzte: "Wir haben schon einige Ziele" und legte den Fokus dabei auf das Defensivverhalten, was vor allem in der Hinrunde der vergangenen Saison das große Manko war. "Wir wollen weniger Gegentore bekommen, die Defensive stabilisieren", präzisierte der 52-Jährige. Darüber hinaus gelte es, die neuen Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Mit Luc Castaignos und Luca Schuler habe man praktisch zwei weitere Neuzugänge in den Reihen, da beide in der vergangenen Saison vom Verletzungspech verfolgt waren. Auch deshalb hofft Titz auf eine "verletzungsfreie Vorbereitung".