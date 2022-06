Der 1. FC Magdeburg hat am Mittwoch (8. Juni) den mittlerweile sechsten Neuzugang in diesem Sommer präsentiert – von Regionalligist FC Bayern München II wechselt Innenverteidiger Jamie Lawrence auf Leihbasis in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Über die Dauer des Vertrages machte der Klub keine Angaben.

FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork betonte den Wunsch, "einen Spieler mit Gardemaß zu bekommen" und ergänzte über den siebenmaligen deutschen U20-Nationalspieler: "Das ist uns mit der Verpflichtung von Jamie gelungen. Wir bekommen aber nicht nur Größe. Jamie hat fußballerisch sehr hohe Qualitäten, einen guten Spielaufbau und passt damit sehr gut in unsere Philosophie."



Der gebürtige Münchner durchlief seit 2017 das Nachwuchsleistungszentrum des Rekordmeisters und war in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler der U23 in der 3. Liga und Regionalliga (60 Einsätze, fünf Tore, vier Vorlagen). Zudem stand er in der abgelaufenen Saison auch einmal im Kader des Bundesligateams von Julian Nagelsmann, blieb bei der 1:2-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach jedoch ohne Einsatz.