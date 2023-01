Beyaz, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, war im vergangenen Sommer nach Magdeburg gekommen. In der aktuellen Saison hatte er aber nur wenig Einsatzzeit erhalten: In der 2. Bundesliga absolvierte er zu Saisonbeginn lediglich drei Kurzeinsätze gegen Holstein Kiel, den FC St. Pauli und Hannover 96. Ab dem 13. Spieltag stand er nicht mehr im Kader der Magdeburger. Daneben kam er in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt (0:4) zu einer Einwechslung.