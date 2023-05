Hugonet absolvierte in den vergangenen zwei Jahren 57 Erst- und Zweitligaspiele in Österreich als Stammspieler von Austria Lustenau. Der 1,86 Meter große Innenverteidiger stammt aus der französischen Hauptstadt. Beim dortigen Zweitligisten Paris FC durchlief er den Nachwuchs. FCM-Cheftrainer Christian Titz lobte in einer offiziellen Klubmitteilung die "kompromisslose Zweikampfführung und Sprintfähigkeit" des Neuzugangs. Sportgeschäftsführer Otmar Schork wiederum hofft darauf, dass Hugonet "sein vorhandenes Entwicklungspotenzial weiter ausschöpfen und mit uns den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga gehen" kann.