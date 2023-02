Drei Tage nach den Vorkommnissen vor Block U im Anschluss an das glückliche Karlsruhe-Remis hat FCM-Cheftrainer Christian Titz sein Schweigen gebrochen. "Ich war enttäuscht vom Verhalten gegenüber meiner Mannschaft und konnte es nicht verstehen. Es kam dann aus der Emotion heraus meinerseits so eine abwinkende Handbewegung, mit der ich ausdrücken wollte, dass ich damit nicht einverstanden bin", erläuterte der 51-Jährige am Mittwoch (8. Februar) im Gespräch mit dem klubeigenen FCM-TV.