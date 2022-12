"Trotz der schwierigen sportlichen Situation bekennt sich Christian Titz weiterhin zu unserem FCM über die Saison hinaus. Er setzt damit ein klares Zeichen, wie sehr er mit dem Herzen dabei ist, den weiteren Weg mit dem FCM zu gehen", sagte Schork. Man habe "großes Vertrauen in die Arbeit" von Titz. "Er ist der richtige Trainer am richtigen Platz."

Titz hatte den FCM im Februar 2021 in der 3. Liga in akuter Abstiegsnot übernommen und anschließend souverän die Klasse gesichert. In der Saison 2021/22 gelang den Magdeburgern unter Titz der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dabei fuhr der FCM in 36 Drittligapartien 24 Siege ein. In der aktuellen Zweitliga-Saison stehen die Sachsen-Anhalter nach der Hinrunde mit 17 Punkten auf dem vorletzten Platz.