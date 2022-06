Jahrelang war Christian Hock ein Erfolgsgarant des SV Wehen Wiesbaden: 2007 führte er die Hessen – noch als SV Wehen firmierend – als Trainer erstmals überhaupt in die 2. Bundesliga. Als dem SVWW dann 2019 erneut der Sprung ins Unterhaus gelang, leitete Hock als Sportdirektor die Geschicke. Im vergangenen Jahr trennten sich die Wege. Jetzt hat der langjährige Profi des FSV Mainz 05 einen neuen Job gefunden – und zwar beim 1. FC Magdeburg unter Sportgeschäftsführer Otmar Schork.

Wie der Zweitliga-Aufsteiger am Freitag (10. Juni) vermeldete, übernimmt der 52-Jährige "koordinative Aufgaben rund um den Lizenzspielerbereich sowie den Übergangsmannschaften U23 und U19." Schork sprach von einer "Schnittstelle" zwischen Profis und Nachwuchs.

Sieben Jahre nach der Abmeldung wird der FCM in der kommenden Saison wieder eine leistungsorientierte U23 ins Rennen schicken, die direkt in der Verbandsliga starten darf. Die U19 der Blau-Weißen wiederum hielt in der Bundesliga Nord/Nordost denkbar knapp die Klasse. Das Nachwuchsleistungszentrum wird von Christian Titz' Cheftrainer-Vorgänger Thomas Hoßmang geleitet.