Nach wenigen Kurzeinsätzen zu Saisonbeginn erkämpfte er sich Mitte Oktober einen Stammplatz und ist seitdem nicht mehr aus der Startelf der Blau-Weißen wegzudenken (Elf Zweitliga-Spiele, sechs von Beginn an). "Er hat sich hervorragend entwickelt und gibt uns mittlerweile auf der Sechser-Position Stabilität. Wir freuen uns, weiterhin mit ihm zusammenarbeiten zu können", lobte Trainer Titz. FCM-Sportchef Otmar Schork ergänzte: "Sein Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft und wir werden noch viel Freude an ihm haben."

Magdeburg startet am kommenden Freitagabend (27. Januar, 18:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de) bei Fortuna Düsseldorf in die Zweitliga-Rückrunde. Die Elbestädter haben als momentaner 17. erst 17 Punkte auf dem Konto, aber auch nur einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.