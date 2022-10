Das ernüchternde 0:2 des 1. FC Magdeburg im zurückliegenden Heimspiel gegen Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig hat Spuren hinterlassen. "Die Stimmung ist nach so einer Niederlage natürlich nicht die beste", berichtet Mittelfeldspieler Daniel Elfadli bei einer digitalen Medienrunde am Mittwoch (19. Oktober).

Elfadli musste am vergangenen Samstag machtlos von außen mitansehen, wie das Unheil für den 1. FC Magdeburg mit dem denkbar unglücklichen Eigentor von Kapitän Amara Condé kurz nach Beginn der zweiten Hälfte seinen Lauf nahm. Und wer weiß, ob Immanuel Pherai den wegweisenden FCM-Rückstand durch das Zentrum hätte initiieren können, wäre Elfadli – wie in den ersten 45 Minuten der Partie – weiterhin sein Schatten gewesen. Laufstark, passsicher und defensiv umsichtig hatte der 25-Jährige ein überzeugendes Zweitliga-Startelfdebüt gegeben – und dabei nicht zuletzt Braunschweigs Spielmacher Pherai an der kurzen Leine gehalten.



Doch zehn Minuten vor der Halbzeit bekam Magdeburgs Sommerneuzugang im Zweikampf einen Schlag auf die Schläfe, sah anschließend auf dem rechten Auge nur noch verschwommen und wurde vorsichtshalber in der Pause ausgewechselt. Eine bleibende Verletzung trug er glücklicherweise nicht davon.