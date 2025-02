Der 19-Jährige ist sofort spielberechtigt. In der laufenden Saison agierte er als Kapitän der U20 der Rossoneri. Dort spielte er neun Mal, sogar zehn Mal lief er für die U23 von Milan in der dreigeteilten Serie C, der 3. Liga, auf. Nach seinem Wechsel von Gornik Zabrze 2022 kommt er auf 54 Partien für die U20 und 19 Begegnungen in der UEFA-Youth-League. Für die erste Mannschaft kam er nicht zum Einsatz.