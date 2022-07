Der Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga hat dem 1. FC Magdeburg einen neuen Rekord an Dauerkarten-Verkäufen beschert. Nach Schließung der vierten und letzten Verkaufsphase am Mittwoch konnte der Verein 13.050 Verkäufe vermelden, wie der FCM am Donnerstag mitteilte. Damit ist in jedem Heimspiel mehr als ein Drittel der 30.098 Zuschauer fassenden MDCC-Arena besetzt. Insgesamt verfügt der Europapokalsieger von 1974 über 9.596 Mitglieder.