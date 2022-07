Der im Nachwuchs von Borussia Dortmund ausgebildete Reimann war im Sommer 2021 von Zweitligist Holstein Kiel nach Magdeburg gekommen und stand in der abgelaufenen Saison in 37 von 38 möglichen Drittligapartien zwischen den Pfosten. Der 25-Jährige hielt seinen Kasten dabei 13 Mal sauber und kassierte insgesamt nur 38 Gegentore.



FCM-Cheftrainer Christian Titz betonte: "Wir sind froh, dass sich Dominik dazu entschlossen hat, bei uns zu verlängern. Er hat in der vergangenen Saison sehr gute Leistungen gebracht. Dominik ist ein Spieler, der noch sehr viel Potenzial hat und dem Team auf und neben dem Rasen hilft."