"Sorgenfrei" – so hatten sich die Fans des 1. FC Magdeburg die Rückkehr in die 2. Bundesliga vorgestellt. Die Hoffnung, dass sich die Saison 2018/19, als der FCM direkt wieder abstieg, nicht wiederholt, wird von Woche zu Woche aber immer kleiner. Nach zwölf Spieltagen ist Magdeburg wieder auf einen Nichtabstiegsplatz gerutscht. Das zwischenzeitliche Hoch mit zwei Siegen aus drei Partien – nicht mehr als ein Strohfeuer. Das sorgt auch bei den FCM-Fans für lange Gesichter. Der Tenor im Rahmen des Fanabends am Mittwoch (19.10.2022) war eindeutig: "So kann es nicht weitergehen." – "Die Gefühlslage ist nicht gut." – "Wir sind zu harmlos."

Ballbesitz bringt dem 1. FC Magdeburg keinen Ertrag

Vor allem die Spielweise der Magdeburger steht in der Kritik. War das ballbesitzorientierte System mit technisch beschlagenen Spielern im Offensivverbund noch der Schlüssel zum souveränen Aufstieg in der vergangenen Saison, beißt der FCM mit seiner Spielidee in der 2. Bundesliga auf Granit. Mit durchschnittlich 60 Prozent führt man das Ballbesitz-Ranking zwar an, befindet sich mit bisher 13 erzielten Toren aber unter den letzten drei in der Tabelle. Erste Stimmen werden laut, die als Konsequenz aus den schlechten Ergebnissen eine Abkehr vom bisherigen System fordern.

FCM-Trainer Christian Titz: "Spielen einen guten strukturierten Fußball"

FCM-Trainer Christian Titz beteuerte, dass die Spielidee bereits angepasst wurde. "Wenn das nicht wahrgenommen wird, dann ist das nicht unser Verschulden", antwortete Titz etwas gereizt auf die entsprechende Frage. Seine Mannschaft spiele "einen guten strukturierten Fußball mit einer klaren Idee." Dass sich dieser derzeit nicht in den Ergebnissen widerspiegelt, konnte aber auch er nicht verneinen.