Respekt, den er auch von Trainer Christian Titz bekommt. Respekt und Lob. Bereits nach dem 5:2-Auswärtssieg von Elversberg Mitte Januar, als Kaars drei Tore beisteuerte, lobte Titz "diese unglaubliche Gier, diesen Biss und diesen Jähzorn" seines Angreifers, der mittlerweile zum Toptorjäger der gesamten 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Was er damit meint, erklärte Titz so: "Dieser Jähzorn führt aber nicht dazu, dass er verkrampft, sondern dass er es dann wirklich versucht, besser zu machen."



Kaars war erst im vergangenen Sommer vom niederländischen Zweitligisten Helmond Sport an die Elbe gewechselt. Für den Klub aus dem Süden des Nachbarlandes war Kaars ein Dauerbrenner, stand in allen 38 Ligaspielen in der Startelf – und knipste 21 Mal. In Magdeburg ist seine Quote sogar noch besser: In bis dato 20 Pflichtspielen für den FCM machte er 15 Tore und bereite sechs Treffer vor – Kaars kommt damit auf rund eine Torbeteiligung pro Einsatz.