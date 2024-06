Der 1. FC Magdeburg hat sich beim Testspiel-Auftakt in die Saison 2024/25 vor rund 2000 Zuschauern erwartungsgemäß als Favorit präsentiert. Gegen den Kreisoberligisten aus Loburg stand am Ende ein deutlicher 24:0-Erfolg.

Trotz kämpferischer Gastgeber fingen die Blau-Weißen schnell mit dem Toreschießen an und gingen durch Neuzugang Falko Michel bereits nach fünf Minuten in Führung. Auch der aus der Niederlande gekommene Stürmer Martijn Kaars traf doppelt und trug in den ersten 45 Minuten die Magdeburger Kapitänsbinde. Durch die weiteren Treffer von Atik (5x), Amaechi, Bockhorn und Krempicki stand schließlich eine souveräne 11:0-Pausenführung.