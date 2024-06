Nun also doch: Herbert Bockhorn bleibt dem 1. FC Magdeburg auch in der kommenden Saison erhalten. Das vermeldete der Zweigligist am Dienstag (04. Juni 2024). Der 29-Jährige war noch Mitte Mai offiziell verabschiedet worden, nachdem er ein neues Vertragsangebot nicht annahm. Wie mehrere Medien berichteten, hatte es reges Interesse von Hertha BSC gegeben.

