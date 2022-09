Beide Neuzugänge waren seit Juli vereinslos. Der Italiener Piccini, der während seiner Zeit in Portugal und Spanien auch in acht Champions-League-Partien mitwirkte und darüber hinaus in der Saison 2018/19 drei Länderspieleinsätze für die Squadra Azzura absolvierte, war in der vergangenen Rückrunde bei Roter Stern Belgrad aktiv und gewann dort die serbische Meisterschaft. Zuvor spielte der bald 30-jährige Weitgereiste unter anderen für den FC Valencia, Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon, Betis Sevilla, AC Florenz und AS Livorno.



"Cristiano verfügt über viel Erfahrung und Qualität. Er ist variabel einsetzbar und kann in der Innenverteidigung sowie auf weiteren Defensivpositionen spielen", sagte FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork.