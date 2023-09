Schon gegen den SC Paderborn am Freitag (18:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) kann Magdeburg zeigen, dass man aus den Fehlern auf Schalke gelernt hat. Zwar stimmt für Bockhorn die Balance zwischen Defensive und Offensive grundsätzlich, nun kommt es aber vor allem darauf an, das Risiko in gewissen Situation besser abzuschätzen. Sprich: "Wann muss ich mich wie in der Situation verhalten?" Dazu will der Rechtsverteidiger im Idealfall gleich am Freitag seinen Teil beitragen. Gegen Schalke reichte es immerhin schon zu einem Kurzeinsatz. Mittlerweile fühlt sich Bockhorn wieder komplett fit und kann nach eigener Aussage "Vollgas" geben. Denn so abwechslungsreich die jüngsten spektakulären Auftritte von der Seitenlinie auch waren, umso schöner ist es doch, selbst ein Teil davon zu sein.