"Mit Xavier bekommen wir einen schnellen, dribbelstarken Spieler, der in der Offensive mehrere Positionen bekleiden kann" – mit diesen Worten hat Cheftrainer Christian Titz am Dienstag (6. Juni) den bis dato dritten Sommerneuzugang des 1. FC Magdeburg begrüßt. Nachdem der Hamburger SV den auslaufenden Vertrag mit besagtem Xavier Amaechi nicht verlängert hatte, heuert der 22-Jährige nun elbaufwärts beim FCM an. Über die Vertragslänge machten die Blau-Weißen wie üblich keine Angaben.