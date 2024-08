Hugonet überzeugt defensiv wie offensiv

Trotz besagter Zitterphase des gesamten Teams in der Schlusssequenz überzeugte neben Keeper Dominik Reimann allen voran auch Hugonet als rechter Part der FCM-Dreierkette. Zum einen tat sich der 24-Jährige in den defensiven Kernkompetenzen mit umsichtigem Stellungsspiel, einer ganz wichtigen Rettungsaktion auf der Linie (72.) sowie überragenden Zweikampfwerten am Boden (90 Prozent) und in der Luft (83 Prozent) hervor – und das, ohne dabei auch nur ein Foul zu begehen.

Darüber hinaus nahm Hugonet aber auch einen bedeutenden Part im Aufbau- und Offensivspiel der Elbestädter ein. Der Franzose hatte die meisten Ballkontakte aller FCM-Feldspieler (75), spulte 11,05 Kilometer ab (nur Kaars lief mehr mit 11,66 Kilometern), während 79 Prozent seiner 53 Pässe zum Mann kamen. Und dass darunter längst nicht nur Sichereitsanspiele waren, zeigte beispielhaft seinTraumpass in die Schnittstelle, den Mittelstürmer Kaars dann aus spitzem Winkel zum zwischenzeitlichen 2:0 veredelte (55.).

Auf einer Wellenlänge mit Mathisen und Heber

In der für Hugonet alles andere als zufriedenstellenden und von zwei langwierigen Verletzungen – erst an den Adduktoren, später an der Schulter samt OP – beeinträchtigten Premierensaison standen letztendlich nur 15 Pflichtspieleinsätze im weniger bevorzugten defensiven Mittelfeld zu Buche. Viel lieber agiert der gebürtige Pariser aus der letzten Reihe heraus. Und von dort ist er für Cheftrainer Christian Titz aktuell nicht wegzudenken.

"Ich möchte eine Führungsrolle in der Verteidigung, ich kann das Spiel von hinten sehen, will den Mitspielern helfen", untermauerte der im Sommer 2023 aus Lustenau gekommene Hugonet am Mittwoch (14. August) in einer FCM-Medienrunde auch verbal seine gestiegenen Ansprüche. "In unserem System ist die Innenverteidigerposition unterschiedlich zu dem, was ich vorher gespielt habe – unter anderem weiter außen. Ich habe die Vorbereitung dazu genutzt, das zu lernen und mich zu verbessern. Gemeinsam mit Daniel (Heber, Anm.) und Marcus (Mathisen, Anm.) veruschen wir, dass sich unsere unterschiedlichen Stärken ergänzen", führte er weiter aus.

Hugonet: "Pokal ist gelebte Emotion"

FCM-Cheftrainer Christian Titz wird seine bis dato gut harmonierende Dreierkette aus Hugonet, Heber und Mathisen auch am kommenden Montag (19. August, 18 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) zum DFB-Pokalauftakt bei Regionalligist Kickers Offenbach wohl nur unfreiwillig aueinanderreißen. Zumindest machte der Klub tags zuvor Hoffnung, dass der in Braunschweig nach einem frühen Zusammenprall zur Pause ausgewechselte Neuzugang Mathisen "zeitnah wieder ins Training einsteigen soll".

Jean Hugonet warnte derweil vor der tückischen Herausforderung auf dem Bieberer Berg: "Die vierte Liga in Deutschland hat ein sehr gutes Niveau – und der Pokal ist gelebte Emotion, da gibt es keine einfach zu schlagende Mannschaft, schon gar nicht in Offenbach. Ich weiß, dass es ein besonderes Spiel für beide Fanlager ist." Erstmals seit den legendären Drittliga-Aufstiegsspielen im Mai 2015 stehen sich beide Klubs wieder gegenüber.