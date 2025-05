Bereits vor der Saison hatte Kaars gesagt, dass die Bundesliga sein Ziel sei. Mit seinen persönlichen Zahlen - neben seiner Torgefährlichkeit ist er auch der sprintfreudigste Spieler im Bundesliga-Unterhaus - hat er sich für höhere Aufgaben empfohlen. Er weiß um seinen Wert und entsprechend muss man bei seinen Aussagen etwas zwischen den Zeilen lesen. Er sei sehr glücklich in Magdeburg, die Chemie im Team und zu den Menschen passe. Aber: "Jetzt muss ich gucken, was im Sommer passiert. Ich bin 26 Jahre alt und ich will den nächsten Schritt machen in meiner Karriere. Ich muss ein bisschen abwarten, was in den nächsten Monaten passiert."