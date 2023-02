Sein Hechtkopfball nahe der Mittellinie nach einem Kieler Befreiungsschlag ebnete der spielentscheidenden Kombination über Jason Ceka und Atik zu Kwarteng überhaupt erst den Weg. Den mindestens genauso gewichtigen Anteil am sechsten Saisonsieg trug der an alter Wirkungsstätte überragend aufgelegte Dominik Reimann. Der FCM-Schlussmann verhinderte, dass es vor dem Seitenwechsel bei nur einem Gegentor blieb – und brachte Holstein-Angreifer Arp sowohl in der 90. als auch 96. Minute mit Glanzparaden zur Verzweiflung.

Trotzdem bewies der Auftritt an der Ostsee – diese in ihrer Identität eher auf spielerische Lösungen ausgelegte Mannschaft des 1. FC Magdeburg kann knüppelharten Abstiegskampf. Daniel Heber, Kai Brünker, Jamie Lawrence und Co. gingen in dieser robusten, von vielen Fouls und zwölf Gelben Karten (sechs für den FCM) gekennzeichneten Begegnung keinem Zweikampf aus dem Weg in jeden Ball, schmissen sich in jeden Ball. Und Daniel Elafdli versicherte: "Das gibt uns Aufschwung und ein gutes Gefühl für die nächsten Spiele."