Mit den drei Startelf-Rückkehrern Andreas Müller, Mohammed El Hankouri und Tatsuya Ito, der den gesperrten Baris Atik auf Linksaußen ersetzte, gingen die Blau-Weißen in die Partie – und nach nicht einmal drei Minuten hatte sich der FCM gleich die erste schwere Hypothek eingehandelt. Nach einem Karlsruher Einwurf durfte Fabian Schleusener unbedrängt in den Rückraum legen, wo Ito dem aufgerückten Rechtsverteidiger Sebastian Jung teilnahmslos hinterlief, der den Platz für eine feine Innenspanndirektabnahme aus 18 Metern ins linke Eck nutzte.



Ein Wirkungstreffer, der die Gastgeber nachhaltig beeindruckte. Eine Viertelstunde später ließ Schlussmann Dominik Reimann einen Eckball nach vorne klatschen, KSC-Verteidiger Christoph Kobald spitzelte den Abstauber auf das kurze Eck, doch Elfadli klärte in höchster Not (19.). Kurz darauf ebneten Schleusener und Kaufmann den freien Weg für Marvin Wanitzek, dem Reimann mit seiner besten Tat des ersten Durchgangs das 0:2 verwehrte (21).