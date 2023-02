Fußball | 2. Bundesliga Heimsieg dringend benötigt – 1. FC Magdeburg empfängt Kellerkonkurrent KSC

Weil der 1. FC Magdeburg auch in Düsseldorf seine Defensivprobleme nicht in den Griff bekam, ist das Team von Christian Titz auf Rang 18 abgerutscht. Umso dringender wäre endlich der dritte Heimsieg der Saison – am Sonntag (13:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gastiert der Karlsruher SC zum Kellerduell in der MDCC-Arena. Baris Atik ist gesperrt.