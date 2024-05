Nach dem Remis gegen Fürth hatte sich Cheftrainer Christian Titz noch zurückhaltend geäußert. "Grundsätzlich haben wir über die Saison immer eine gewisse Anzahl an Punkten gehabt. Aber wir müssen bis zum letzten Spieltag abwarten", so der 53-Jährige im Interview mit SPORT IM OSTEN. Keine 24 Stunden später herrscht Gewissheit, dass Titz mit dem FCM in seine dritte Spielzeit in Folge in der 2. Bundesliga gehen wird und am letzten Spieltag auswärts bei Fortuna Düsseldorf gemeinsam mit den Fans und der Mannschaft feiern kann.