"Leo gehört zu der Katagorie der Spieler, die mit uns den nächsten Schritt gehen wollen. Wir trauen ihm sehr viel zu und sind davon überzeugt, dass er sich in der 2. Bundesliga durchsetzen wird", ließ sich FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork zitieren und verwies auf die in der Vorsaison ebenfalls aus dem Schalker Nachwuchs verpflichteten Luca Schuler und Jason Ceka: Mit ihnen "haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht."



FCM-Cheftrainer Christian Titz bezeichnete den gebürtigen Brasilianer mit luxemburgischen Pass als "sehr schnellen, trickreichen Offensivspieler". Die jüngsten Zahlen klingen vielversprechend: Der 23-jährige Scienza absolvierte in der letzten Saison 36 von 38 möglichen Regionalligapartien und war an 24 der 58 S04-Toren direkt beteiligt (11 Treffer, 13 Vorlagen).