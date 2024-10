"Ich liebe es", sagte der Däne am Mittwoch (16. Oktober) im Interview mit SPORT IM OSTEN. Außerhalb des Rasens sei er "eher zurückhaltend, aber auf dem Platz ändere ich mich. Ich mag es, meinem Team zu helfen und voranzugehen. Auch mal ein Zeichen in einem Zweikampf zu setzen." Schon bei seinen vorherigen Stationen in Wiesbaden und bei IK Sirius in Schweden trug Mathisen die Kapitänsbinde. Verantwortung zu übernehmen, habe er schon früh gelernt.