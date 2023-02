Zuletzt in Italien hatte der schnelle Schienenspieler keine gute Zeit: In zwölf Monaten bei Venezia FC kam er nur zu fünf Serie-A- und fünf Serie-B-Einsätzen, schaffte es zuletzt im Herbst 2022 häufig nicht einmal in den Kader. Zudem habe er auch keinen Spaß gehabt: "Wenn Du nur abwartest und nur hintenrum spielst, das passt nicht so zu mir."

Doch auch in Venedig hat Ullmann etwas gelernt, was dem FCM nun helfen könnte: "In Italien lernst Du, was es heißt, die Defensive zu verstärken." Zuvor beim LASK und bei Rapid Wien habe der schnelle Linksfuß dagegen seine Offensivqualitäten unter Beweis stellen können. In 230 Spielen in Österreich war er an 30 Toren beteiligt, schoss dabei 16 selbst und bereitete 14 vor. "Bei der 1. Mannschaft in Linz haben wir viel Pressing gespielt unter Oliver Glasner, in Wien haben wir viel Ballbesitz gehabt." Deshalb, so Ulmann, sei er schnell "Feuer und Flamme" für den FCM gewesen. "Magdeburg passt perfekt zu mir. Ich will immer dabei sein, wenn es in die heiße Zone geht. Vorlagen, Tore machen, Tore verhindern – das macht mich persönlich aus."