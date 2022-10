"Wir haben Vertrauen in uns", erklärte der 25-jährige Sommerneuzugang im Rahmen einer Medienrunde am Mittwoch (05.10.2022). "Wir sind ein gutes Team mit viel Qualität". Die Situation im Abstiegskampf kannte die Mannschaft von Beginn der Saison an. Nach den Rückschlägen, wie dem 1:3 in Rostock, habe die Mannschaft "fokussierter gearbeitet – auch beim Standardverhalten". Vor allem bei ruhenden Bällen habe man am Anfang der Saison selbst zu viele Fehler gemacht. "Nun sind wir im Aufschwung, wollen weiter dranbleiben und uns auf das nächste Spiel konzentrieren". Auswärts in Sandhausen am Sonntag (13:30 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App) gilt es "wieder mit der gleichen Intensität und dem gleichen Zweikampfverhalten" wie gegen Regensburg anzutreten.

Mohammed El Hankouri vom 1. FC Magdeburg ist sowohl auf dem linken, als auch auf dem rechten Flügel einsetzbar. Bildrechte: IMAGO/PaetzelPress