Der 1. FC Magdeburg tritt die Heimreise aus dem Trainingslager im türkischen Side mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck an. Der Zweitligist setzte sich am Freitag (13. Januar) in seinem dritten und letzten Testspiel mit 4:2 (1:1) gegen den ungarischen Zweitligisten MTK Budapest durch.

Castaignos per Kopf und vom Punkt

Dabei konnte vor allem Probespieler Luc Castaignos überzeugen. Der Niederländer sorgte bereits in der 5. Minute per Kopf für die Führung. In der zweiten Halbzeit traf er zudem vom Punkt (59.), Baris Atik war zuvor gefoult worden. Die weiteren Treffer für den FCM erzielten Kapitän Amara Condé (63.) und Julian Rieckmann (82.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für MTK hatte Matyas Kovacs (40.) markiert, außerdem traf Krisztian Nemeth (73.). Luc Castaignos (re.) spielt derzeit beim 1. FC Magdeburg zur Probe vor. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Zweiter Sieg im Trainingslager

Zuvor hatte der FCM im Türkei-Trainingslager gegen den ungarischen Tabellenzweiten Kecskeméti TE 4:1 gewonnen und gegen den polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin 1:2 verloren. Cheftrainer Christian Titz hatte zuletzt im MDR-Interview besonders den Zusammenhalt der Mannschaft hervorgehoben.

Am 27. Januar geht es für die Magdeburger in der 2. Bundesliga wieder um Punkte im Abstiegskampf. Im ersten Pflichtspiel des Jahres steht das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf an.