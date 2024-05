Nach neun Jahren in Diensten des FC Erzgebirge Aue kehrt Carsten Müller ab dem 1. Juli zu seinem Heimatverein 1. FC Magdeburg zurück. Darüber informierten beide Vereine am Freitag (31. Mai). Wie schon bei den Veilchen übernimmt der diplomierte Fußballlehrer den Posten als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Der mittlerweile 52-Jährige ist in Magdeburg alles andere als ein Unbekannter. Der frühere Juniorennationalspieler der DDR schaffte beim FCM in der Wendezeit den Sprung in die Herrenmannschaft und absolviert nach dem zwischenzeitlichen Absturz der Blau-Weißen in den Amateurfußball 68 Einsätze in der damaligen NOFV-Oberliga Mitte.