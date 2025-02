Gegen Braunschweig und Nürnberg etwa verursachte Daniel Heber zwei völlig unnötige Strafstöße, die jeweils für die Punktverluste mitentscheidend waren. Insgesamt hat Magdeburg mit 33 Gegentreffern die zweitmeisten in der oberen Tabellenhälfte kassiert – nur Nürnberg mit 37 musste noch mehr einstecken. Stellen die Blau-Weißen dieses Handicap nicht ab, dürfte ein Platz in der Top 3 aussichtslos sein. Die Auswärtsbilanz, laut dem Sender Sky die beste aller Zeiten in der 2. Liga, hält Magdeburg in der Spitzengruppe.