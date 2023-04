Nur zur Erinnerung: In der vorherigen Abstiegssaison 2018/19 erreichte der FCM seinen 31. Punkt erst am letzten Spieltag durch das längst bedeutungslose 1:1 gegen den 1. FC Köln. In der Gegenwart hat der momentane Tabellen-Elfte bereits nach 26. Spieltagen 31 Zähler gesammelt und damit fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Neun Punkte fehlen zur ominösen 40er-Marke. Ein einziges Mal seit der Wiedereinführung der Relegationsspiele vor eineinhalb Jahrzehnten musste ein Team mit 40 Punkten in die K.o.-Spiele gegen den Drittliga-Dritten – Erzgebirge Aue in der Saison 2017/18.

Doch auf derartige Rechenspiele will sich kein Magdeburger einlassen, sondern in den anstehenden wegweisenden Wochen die Weichen in Richtung möglichst frühen Klassenerhalt stellen. Angefangen mit der Reise nach Regensburg (So., 9. April, im Ticker und live hören in der SpiO-App) wartet in den kommenden drei Spielen der Reihe nach weitere direkte Konkurrenz aus dem Keller. "Ein schwieriges Spiel, sie haben es gegen St. Pauli sehr gut gemacht. Da müssen wir einfach gewarnt sein", mahnte Atik. Im Anschluss kommt es zu den Aufeinandertreffen mit Schlusslicht SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig.