Das Erbe von Härtel, der Magdeburg in nur vier Jahren von der Regionalliga Nordost bis in die 2. Bundesliga geführt hatte, ist jedenfalls kein leichtes. Nachdem sich am Montagabend die Meldung seines Rausschmisses verbreitet hatte, drückten die Fans ihre Enttäuschung aus. "Den erfolgreichsten Trainer seit Heinz Krügel entlassen! Ihr werdet es noch bereuen!", stand beispielsweise auf Bannern an einer Brücke in der Nähe des Magdeburger Stadions.