Der 1. FC Magdeburg bastelt weiter an der Mannschaft für die neue Saison. Am Dienstag (07.06.) vermeldete der Club den Marokkaner Mohammed El Hankouri als Neuverpflichtung.

Der 24-Jährige spielte zuletzt beim niederländischen Erstligisten FC Groningen. In der vergangenen Saison kam der Offensivspieler in der Eredivisie 30-mal zum Einsatz. "Trotz seiner jungen Jahre ist Mo ein erfahrener Spieler, der seine Tauglichkeit über einige Jahre in der ersten niederländischen Liga unter Beweis gestellt hat. Seine spielerische Qualität, Flexibilität und Geschwindigkeit werden uns in der 2. Bundesliga weiterhelfen", sagte FCM-Sportdirektor Otmar Schork.