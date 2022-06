In der vergangenen Saison kam Gnaka unter dem früheren Magdeburger Trainer Stefan Krämer auf 18 Erstliga-Einsätze, nach dessen Entlassung im Februar blieb er jedoch ohne weitere Spielminuten.



FCM-Cheftrainer Christian Titz sagte über den 23 Jahre alten Neuzugang: "Silas hat mehrere Jahre in Eupen gespielt. Er kann in der Defensive sowohl Innen als auch Außen spielen und ist uns auf diesen Positionen aufgefallen. Wir sind froh, einen so schnellen und spielstarken Spieler im Team zu haben." Gnaka werde "mit seiner Schnelligkeit ein belebendes Element auf unserer linken Außenbahn sein", ergänzte Magdeburgs Sportgeschäftsführer Otmar Schork.