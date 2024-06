Der 28-jährige Außenverteidiger stand zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag, wo er in der Vorsaison in acht Partien im Bundesliga-Unterhaus und zwei im DFB-Pokal zum Einsatz kam. Insgesamt hat Hercher 39 Mal in der 2. Bundesliga auf dem Platz gestanden. Hinzukommen über 130 Spiele in Liga drei.