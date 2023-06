Nach zwei Jahren beim BFC Dynamo wechselt Christian Beck zur neuen Saison in die Oberliga Niedersachsen zum FSV Schöningen. Das verkündete der Fünftligist am Freitag (2. Juni). "Eine Tormaschine, die ihr Können schon in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt hat", freute sich der FSV über den Transfercoup: "Mit 'Beckus' wechselt eine echte FCM-Legende zu uns."

Über 300 Pflichtspiele für den FCM

Auch beim BFC Dynamo traf Christian Beck in den vergangenen beiden Jahren wie am Fließband. Bildrechte: imago images/Jan Huebner Beck hatte in achteinhalb Jahren in über 300 Pflichtspielen das Trikot der Magdeburger getragen. Dabei gelangen dem langjährigen Kapitän 131 Treffer, 2018 feierte er mit dem FCM die Drittligameisterschaft und den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 2021 trennten sich die Wege, woraufhin Beck beim Regionalligisten BFC Dynamo anheuerte. Mit dem DDR-Rekordmeister verpasste er im vergangenen Jahr den Aufstieg in die 3. Liga, stellte seinen Torriecher mit 47 Treffern in 79 Pflichtspielen aber erneut unter Beweis.

Es gibt ein Leben nach dem Sport und deshalb will ich mich schon jetzt darum kümmern. Christian Beck Bild