Ein weiteres Problem sieht Stork in der Erfahrung des Kaders. Viele Spieler hätten sich erst an die zweite Liga gewöhnen müssen, so der Geschäftsführer, der vor der vergangenen Drittligasaison insgesamt neun Regionalligaspieler verpflichtete. Die vergangenen Resultate (0:1 gegen Paderborn, 4:4 gegen Kaiserslautern) würden zeigen, dass die Mannschaft nun in der Liga angekommen sei.