Sportgeschäftsführer Otmar Schork vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg ist nach der Verletzungsmisere dringend auf der Suche nach Neuzugängen. "Ja, wir sind intensiv auf dem Markt tätig und stehen mit potenziellen Spielern und Beratern in Kontakt. Jedoch gibt es Mitbewerber aus dem In -und Ausland", sagte Schork am Mittwoch in einem vereinseigenen Interview auf der FCM-Homepage.